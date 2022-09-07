Товарооборот Китая и РФ с начала года вырос на 31,4%

Товарооборот Китая и России за первые восемь месяцев текущего года вырос на 31,4%, до $117,2 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт Китая в РФ в январе - августе вырос на 8,5%, до $44,26 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 50,7%, до $72,95 млрд.

Только в августе объем торговли двух стран составил $19,21 млрд. Экспорт Китая достиг $7,99 млрд, импорт составил $11,21 млрд.

Власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. В июне заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что годовой товарооборот России и Китая может достигнуть 200 млрд долларов раньше намеченного срока - уже к концу 2022 года.

По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 35,8%, до $146,88 млрд.