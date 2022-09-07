Фестиваль инклюзивного музыкального искусства «Бок о бок» - это отчет о проделанной за год работе: Ара Хзмалян

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, под патронажем супруги премьер-министра РА Анны Акопян 6 сентября в Государственном кукольном театре имени Ованнеса Туманяна состоялась церемония открытия фестиваля инклюзивного музыкального искусства «Бок о бок», в которой принял участие заместитель министра ОНКС РА Ара Хзмалян.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, на открытии фестиваля участвующие дети и молодые люди организовали выставку картин, керамики, изделий ручной работы и концертную программу.

Замминистра отметил, в последние годы большое внимание уделяется реализации принципа инклюзивности в сфере культуры, и этот фестиваль очень важен.

«Международный фестиваль инклюзивного музыкального искусства «Бок о Бок» - один из самых важных наших инклюзивных проектов как в плане публичного посыла, так и нравственного содержания. К счастью, в отличие от многих других проектов, он не заканчивается лишь концертом и фестивальным форматом, это не разовая акция, работы ведутся в течение года, а фестиваль становится итогом и отчетом о работах и отношениях. Примечательно, что в рамках фестиваля вместе с людьми с особенностями развития выступают и лучшие творцы республики, что является свидетельством правильного курса фестиваля», - подчеркнул Ара Хзмалян и выразил благодарность организаторам фестиваля.

По словам руководителя образовательно-культурной общественной организации «Бок о Бок» и организатора фестиваля Наиры Саркисян, в концерте открытия и выставке фестиваля, а в гала-концерте закрытия фестиваля примут участие около 100 детей из 10 центров. На фестивале дети выступят с известными музыкантами.

7-8 сентября в Государственном театре кукол имени Ованнеса Туманяна известные специалисты в области музыкальной терапии, арт-терапии и инклюзивного образования проведут семинары и мастер-классы для специалистов реабилитационных центров, дошкольных и общеобразовательных учреждений, представителей негосударственных и государственных организаций, психологов, музыко- и арт-терапевтов, для музыкальных педагогов, логопедов и родителей.

По окончании фестиваля, 10 сентября в 19:00, на территории Центра «Гафесчян» состоится гала-концерт с участием известных музыкантов и певцов. Выступят Ваагн Айрапетян, Гор Суджян, Арам МП3, «Немра», «Hope for coffee», Заруи Бабаян, Виген Овсепян, Лидушик, Малена и другие популярные артисты и музыкальные коллективы, с которыми выступят и юные участники фестиваля.

Фестиваль проводится образовательно-культурной общественной организацией «Бок о Бок». Генеральный спонсор - компания «АрЛеАМ».