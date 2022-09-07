Азербайджан продолжает распространять дезинформацию: Министерство обороны Армении

Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

«Заявление Минобороны Азербайджана, что подразделения ВС РА открыли огонь в направлении гражданской землеройной машины, является очередной дезинформацией. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - говорится в сообщении Минобороны РА.