Владимир Путин отметил работу правительства Армении по стабилизации экономической ситуации в стране
15:46, 7 Сентябрь 2022
Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на агентство «РИА Новости», сообщившее о заявлении президента России Владимира Путина на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Ваше правительство многое сделало в этом направлении», - сказал президент России.Он подчеркнул и рост товарооборота между двумя странами.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия