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Владимир Путин отметил работу правительства Армении по стабилизации экономической ситуации в стране

Владимир Путин отметил работу правительства Армении по стабилизации экономической ситуации в стране

Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на агентство «РИА Новости», сообщившее о заявлении президента России Владимира Путина на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Ваше правительство многое сделало в этом направлении», - сказал президент России.

Он подчеркнул и рост товарооборота между двумя странами.
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