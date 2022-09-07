Еврокомиссия предложит Совету ЕС ввести потолок цен на российский газ
Еврокомиссия (ЕК) приняла решение предложить Совету ЕС по энергетике ввести потолок цен на российский газ. Как передает Арменпресс, об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Наша цель - снизить стоимость газа. Мы предложим ввести потолок цен на российский газ", - сказала она.
По ее словам, Евросоюз снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в 2021 году до 9% в настоящий момент.
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