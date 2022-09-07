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Владимир Путин заявил о постоянной связи с Николом Пашиняном по вопросу Нагорного Карабаха

Владимир Путин заявил о постоянной связи с Николом Пашиняном по вопросу Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин заявил, что он находится на постоянной связи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросу Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС Путин сказал об этом на встрече с Николом Пашиняном.

«Естественно, одним из самых чувствительных вопросов является ситуация с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Мы постоянно говорим с Вами по этому вопросу, находимся в постоянном контакте», - сказал Владимир Путин.
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