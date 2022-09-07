ЕС открыл дипломатическую миссию в Катаре

Евросоюз открыл свою дипломатическую миссию в Катаре, за отношения с которым ранее отвечало представительство ЕС в Саудовской Аравии. Церемонию открытия миссии в среду посетил глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках своего ближневосточного турне. Его выступление транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Для меня большая честь принять участие в церемонии инаугурации миссии ЕС в Катаре. Мой визит в Катар - это важный сигнал о нашей политической воле укрепить связи с Катаром. Мы сталкиваемся с двойным вызовом в энергетическом секторе и экономическом развитии, а также в сфере безопасности во всем мире. Мы совершенно убеждены, что дружба с Катаром - это важный рычаг, который позволит нам действовать вместе для борьбы с этими вызовами", - сказал Мишель.

Он отметил, что ЕС и Катар достигли прогресса по вопросам отмены визового режима для краткосрочных поездок. Он не упомянул в своей речи о возможности расширения поставок катарского газа в ЕС, что является главной целью его ближневосточного турне.