Ради Бога, пусть работают: Владимир Путин о россиянах, переехавших в Армению

Россия приветствует любые шаги, все, что идет на пользу российскому бизнесу. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании VII Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, как Россия относится к россиянам, переехавшим в Армению.

«Мы приветствуем все, что приносит пользу российскому бизнесу. Если условия таковы, что людям выгоднее и спокойнее работать в Армении, ради Бога, пусть работают, им ничего не мешает», - сказал Путин, отметив, что россияне, переехавшие в Армению, в основном представляют IT-сферу.

По его словам, Армения для России не чужая страна, можно работать в Ереване и фактически жить в Москве.