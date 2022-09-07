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СМИ: чешский парламент утвердил направление 1 200 солдат на восточные рубежи НАТО

СМИ: чешский парламент утвердил направление 1 200 солдат на восточные рубежи НАТО

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила в среду предложение правительства республики о направлении 1 200 военнослужащих национальных ВС в состав подразделений НАТО, размещенных в странах западной части блока. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Чешское телевидение.

Мандат рассчитан на предстоящие два года. Чешские военнослужащие в составе подразделений Североатлантического альянса будут задействованы в обеспечении охраны и безопасности Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии. Сенат (верхняя палата) парламента республики в августе утвердил предложение кабмина. 


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