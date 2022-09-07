Никол Пашинян надеется, что армяно-турецкие отношения будут урегулированы при содействии России

В своем выступлении на заседании VII Восточного экономического форума премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся процесса армяно-турецкого урегулирования.

«Вы знаете, что мы начали диалог с Турцией. Мы надеемся, что при содействии России мы урегулируем отношения», - как сообщает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся и армяно-азербайджанских переговоров, в частности, процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Мы находимся в интенсивном контакте с Азербайджаном по нагорно-карабахскому вопросу. В этом контексте мы также ожидаем содействия Российской Федерации не только как стратегического союзника Республики Армения. Российская Федерация очень близкий партнер Азербайджана, что также создает возможности. Хочу подчеркнуть важную роль Российской Федерации и как страны-сопредседателя в Минской группе ОБСЕ», - заключил Пашинян.