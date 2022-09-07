Конд предстанет в новом свете: в одном из старейших районов Еревана пройдет художественный фестиваль

Конд, один из старейших районов Еревана, через несколько дней предстанет в новом свете. «Фестиваль Конда» пройдет 10, 17, 24 сентября. Это художественный музыкальный фестиваль, в основе которого лежат вопросы информированности, образования, развлечений и проблемы этого района.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» координатор программ по культуре ереванского офиса Центра Гёте Мариам Гурзадян сообщила, что в ходе трехдневного фестиваля они постараются представить уникальное историческое и культурное значение Конда. Будут представлены эпизоды из прошлого и настоящего и будущее района.

«Наша цель - представить уникальное историческое значение Конда жителям, гостям и международным партнерам, а также привлечь внимание к повседневным проблемам. Приедут артисты из Гамбурга. Они проведут семинары уличного искусства. Будет группа из Грузии. Они представят жителям района модели домов их мечты», - рассказала Мариам Гурзадян.

Фестиваль в каждый из указанных дней будет начинаться в 18:30 в трех разных местах района: у церкви Ованнеса Мкртыча, у мечети Аббас-Гула-хана, школы Ш. Руставели. Будет возможность послушать хоровую музыку в исполнении группы «Наириан». Будут этнографические танцы в исполнении группы «Ван», в которых смогут принять участие и гости фестиваля. Во дворе церкви будет работать ковровая мастерская группы «Кеан».

По словам музыканта Тиграна Алексаняна, артиста театра «Тек тех», жители Конда откроют свои двери. Дворы Конда будут открыты, гости смогут заходить, знакомиться с жителями, с их бытом, пробовать приготовленные ими напитки, блюда и сладости.

«Этим мероприятием мы пытаемся привлечь внимание общественности к одному из старейших районов Еревана. Он сохранился таким, каким был. Мы стараемся выявить национальный и культурный пласты, привлекаем местных креативных людей. Будут дворовые игры, интересные концертные программы. На самом деле Конд имеет большой туристический потенциал, что мы и попытаемся представить. В результате определенной работы можно создать такие условия и обстановку на дворовых территориях, чтобы туристы могли выпить кофе и приятно провести время. В Конде очень красочные дворы. При должной работе Конд может стать одним из активных мест города», - сказал Тигран Алексанян.

Фестиваль в таком масштабе проводится впервые. Организаторы рассчитывают, что он станет традиционным.