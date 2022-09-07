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Никол Пашинян пояснил, почему Армения участвует в VII Восточном экономическом форуме

Никол Пашинян пояснил, почему Армения участвует в VII Восточном экономическом форуме

Премьер-министр Никол Пашинян пояснил, какое отношение Армения имеет к VII Восточному экономическому форуму и к Дальнему Востоку.

«Известно, что логистические схемы кардинально меняются, и если мы посмотрим на карту, то увидим и заметим те возможности, которые открылись, и будут открываться и для Армении. Несмотря ни на что, поток товаров с Востока на Запад, с Запада на Восток, с Севера на Юг и с Юга на Север не прекратится. И если мы посмотрим на карту, то очевидно, что Армения находится на перекрестке этих путей, и мы считаем, что здесь есть возможность, которую мы должны использовать», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян напомнил, что в настоящее время в Армении реализуется проект «Север-Юг».

«Это строительство новой автомагистрали, которая соединит нашего южного соседа Ирана с северным соседом Грузией», - отметил премьер-министр.
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