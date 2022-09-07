Еврокомиссия на следующей неделе примет новые шаги по борьбе с энергетическим кризисом

Еврокомиссия через неделю примет пакет новых мер по преодолению энергетического кризиса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью агентству Associated Press.

По ее словам, публикации плана будет предшествовать встреча министров энергетики стран ЕС в пятницу. Одобрение пакета, как ожидается, состоится 14 сентября. "Мы знаем, что есть часы пиковых нагрузок, когда домовладения и предприятия фиксируют невероятно высокие цены [на энергию]. Частично предложение будет решать проблему пиковых часов и как будет осуществляться сокращение спроса в эти конкретные временные отрезки", - приводит агентство слова Симсон.

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК готовит предложения по сокращению потребления электричества в Евросоюзе и введению потолка цен на трубопроводный газ из России.

Система долгосрочных контрактов на поставки российского газа в ЕС, которая существовала десятки лет, но была разрушена Еврокомиссией путем принятия целого ряда дискриминационных в отношении России регуляторных норм на рынке ЕС начиная с 2009 года, стабильно обеспечивала свыше 40% потребностей Евросоюза в газе. Получаемый по трубам российский газ всегда был самым дешевым видом топлива в Европе по сравнению с альтернативными поставщиками.