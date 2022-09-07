Надеемся, что благодаря тесному сотрудничеству с РФ мы сможем управлять региональной ситуацией: Никол Пашинян

В 2020 году Азербайджан начал войну в то время, когда внимание всего международного сообщества, в том числе и России, было приковано к проблемам, связанным с пандемией COVID-19. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на пленарном заседании 7-го Восточного экономического форума заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность президента Российской Федерации Владимиру Путину за приглашение на пленарное заседание 7-го Восточного экономического форума, который, по словам Пашиняна, является эффективной площадкой для обмена мыслями и идеями по широкому кругу вопросов.

«Следует отметить, что самая популярная фраза в этом году, наверное, о том, что мы живем в трудные времена, но если смотреть глубже, возникает вопрос: а когда были легкие времена? Честно говоря, история человечества представляет собой цепочку сложных периодов, поэтому человечество придумало еще одну формулу, согласно которой любые кризисные ситуации несут новые опасности и создают новые возможности. Теперь главная задача стран и правительств состоит в том, как управлять опасностями и как выявлять и использовать возможности. В этом контексте, конечно, и для нашего региона времена непростые, потому что вызовы, которые были долгое время, стали проявляться или обостряться», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что, так как внимание всего международного сообщества, и особенно стратегического партнера Армении, Российской Федерации, приковано к ситуации, создавшейся вокруг Украины, возникают четкие опасения, что это может привести к дестабилизации на Южном Кавказе.

«Вы знаете, что в 2020 году мы пережили войну, и ситуация аналогична тем, что, когда Азербайджан начал войну, все внимание международного сообщества, в том числе и России, было приковано к проблемам, связанным с пандемией COVID-19. Но мы надеемся, что благодаря тесному сотрудничеству с Россией, в том числе и с другими нашими партнерами, мы сможем управлять и держать под контролем региональную ситуацию, что очень важно и для глобальной безопасности», - заключил Никол Пашинян.