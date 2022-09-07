Французская организация «Медицинская помощь и развитие» проведет переподготовку 40 медсестер

В рамках децентрализованного сотрудничества между областной администрацией Гегаркуника Республики Армения и департаментом Изер Французской Республики французская организация «Медицинская помощь и развитие» проводит курсы переподготовки для медсестер медицинских пунктов и амбулаторий общин Гавар и Севан.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и общественных связей администрации Гегаркуникской области, курсы проводятся по теме «Проблемы, возникающие при беременности, родах, в послеродовой период и в период грудного вскармливания».

В занятиях примут участие от 17 до 22 медсестер из каждой общины.

В Гаваре, в областной администрации Гегаркуника состоялась встреча французских специалистов и медсестер, участвующих в курсах переподготовки.

Представители французской организации «Медицинская помощь и развитие» выразили надежду, что они в короткие сроки смогут передать медсестрам свой богатый профессиональный опыт.

Хосров Хлгатян