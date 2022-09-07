Депутат Бабкен Тунян о необходимости создания основ для долгосрочного и высокого экономического роста

Заместитель председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам Национального собрания РА Бабкен Тунян убежден, что рост сферы торговли и услуг, играющей большую роль в экономическом росте, во многом обусловлен влиянием людей и капитала, поступающего в Армению. Но это на экономике не всегда будет ощутимо, должны быть создан долгосрочный фундамент для высокого экономического роста.

Как сообщает «Арменпресс», это мнение Тунян высказал на заседании комиссии 7 сентября.

Показатель экономической активности в январе-июле составил около 13 %, рост ВВП во втором квартале составил 13 %. «Конечно, большую роль в этом вопросе играет сфера торговли и услуг, что во многом связано с влиянием людей и капитала, поступающего в Армению в результате российско-украинской войны. Все понимают, что этот эффект временный. Мы не всегда будем ощущать одинаковое положительное влияние на нашу экономику. И наша задача - максимально использовать эту краткосрочную выгоду для увеличения инфраструктурных инвестиций, чтобы создать основы для долгосрочного и высокого экономического роста», - сказал Тунян.

Депутат коснулся и Закона «О безналичных расчетах», вступившего в силу с 1 июля. По его словам, за этот период поступили и жалобы и предложения. Сейчас над ними работают специалисты комиссии. В ближайшее время будет организовано совместное обсуждение с постоянной комиссией по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, чтобы понять, в чем проблема, и есть ли необходимость ее исправления.