Путин и Си Цзиньпин могут провести двусторонние встречи на саммитах G20 и АТЭС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести двусторонние встречи на саммитах Группы 20 (G20) и форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этом году. Как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Далее предстоят саммиты Группы 20 в Индонезии и АТЭС в Таиланде. И туда, и туда наш президент приглашен. И туда, и туда приглашения эти российской стороной приняты, а определяться с поездкой мы будем с учетом в том числе и коронавируса ближе к самим датам", - отметил он.

"Наши китайские партнеры тоже, исходя из различных обстоятельств, принимают решения об участии их руководителя, но, во всяком случае, если такое случится и оба они окажутся вместе, там наверняка контакты тоже будут, в этом не приходится сомневаться", - добавил Денисов.

"Я не помню ни одну за все это время международную встречу, где на полях, если они там оказывались вместе, наши руководители (России и Китая - прим. ТАСС) не встречались. Им есть о чем поговорить и по двусторонним делам, и по международным проблемам, и они такой возможности никогда не упускали", - указал дипломат.

Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, а встреча лидеров экономик АТЭС состоится 18-19 ноября в Таиланде.