Премьер-министр Армении направил президенту Бразилии поздравительное послание

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Месиасу Болсонару поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Поздравляю Вас и дружественный народ Бразилии с национальным праздником Федеративной Республики Бразилия - 200-летием Дня независимости!

Армения заинтересована в дальнейшем развитии и углублении многосторонних отношений с Бразилией во благо двух наших стран и народов.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем поднять наше сотрудничество на новый уровень во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Бразилии - благополучия и мира!».