Рейтинговое агентство «Фитч» суверенный рейтинг Республики Армения «B+» оставило неизменным

2 сентября 2022 года рейтинговое агентство «Фитч» подтвердило суверенный рейтинг Республики Армения долгосрочного эмитента в иностранной валюте «B+» со «стабильной» перспективой.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов РА, с учетом макроэкономической неопределенности, вызванной текущими негативными глобальными событиями, подтверждение рейтинга, присвоенного Армении агентством, является позитивным импульсом и доказывает надежность происходящих социально-экономических реформ и особенно макроэкономической политики.

Согласно интерпретации рейтингового агентства, поддержание суверенного рейтинга основано на хороших показателях дохода на душу населения, государственной и деловой среды по сравнению с сопоставимыми странами, а также стабильной макроэкономической и фискальной политике и надежной приверженности реформам. Агентство также выделило высокий удельный вес государственного долга, выраженного в иностранной валюте, относительно слабую внешнюю позицию и геополитические риски.

По оценке агентства, хотя российско-украинский конфликт и беспрецедентные санкции, примененные к России, имеют негативные последствия для мировой экономики, последствия для экономики Армении положительные, вследствие тенденции высокого роста профессиональных кадров, туристов, притока денежных переводов и экспорта в Россию. В этих условиях агентство повысило прогноз экономического роста на 2022 год до 6,4%. Кроме того, учитывая положительную динамику экономики, агентство ожидает повышения налоговой дисциплины и снижения показателей дефицита и государственного долга/ВВП.

Касаясь дальнейшего развития событий, агентство подчеркнуло, что на улучшение рейтинга будет влиять устойчивая снижающаяся динамика соотношения госдолг/ВВП, улучшение внешних финансовых показателей, а также существенное и продолжительное снижение геополитических рисков.