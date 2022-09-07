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Байден обсудил с Трасс сотрудничество по Украине, вызовы со стороны КНР, Ирана

Байден обсудил с Трасс сотрудничество по Украине, вызовы со стороны КНР, Ирана

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс сотрудничество двух стран по ситуации вокруг Украины, а также вызовы со стороны Китая и Ирана. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома.

Байден поздравил Трасс с вступлением в должность премьер-министра. "Двое лидеров подтвердили особые отношения между нашими странами и выразили готовность и дальше углублять эти связи", - подчеркивается в документе.

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины,  противостояние вызовам, которые представляет собой Китай, и предотвращение того, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие", - говорится в тексте.

Лидеры США и Великобритании обсудили также "обеспечение наличия надежных и доступных источников энергии". 

 


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