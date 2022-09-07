Байден намерен на ГА ООН обсудить в том числе продовольственную безопасность

Президент США Джо Байден собирается в ходе участия в общеполитической дискуссии на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обсуждать в том числе тему продовольственной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент с нетерпением ждет возможности прибыть туда, на Генеральную Ассамблею ООН. Разумеется, для ООН на повестке дня находится очень многое, включая продовольственную безопасность. Вы увидите, что продовольственная безопасность, разумеется, станет вопросом, о котором будет говорить президент", - отметил сотрудник СНБ.

Как ранее объявил Белый дом, Байден отправится на общеполитическую дискуссию в рамках 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке 18 сентября. Планируется, что основные мероприятия в Нью-Йорке у него состоятся 19-20 сентября.