Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Японии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами направил премьер-министру Японии Фумио Кисида поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю Вас с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Японией!

Рад признать, что за последние три десятилетия между Арменией и Японией сложились дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, доброй воле и взаимовыгоде, которые развиваются по восходящей линии. Мы готовы и впредь сосредоточить свои усилия на углублении активного сотрудничества с Японией.

Армения благодарна Японии за ее содействие в течение последних 30 лет, которое в значительной степени способствовало развитию различных отраслей Армении. Уверен, что существующий политический диалог и взаимные визиты на высоком уровне между нашими двумя странами, экономические и культурные связи, укрепление договорно-правовой базы и существующее сотрудничество по ряду других направлений позволят нам добавить новое содержание и качество к нашим растущим двусторонним отношениям.

Желаю Вам здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и счастья!

Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».