Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь 2022

Лига чемпионов УЕФА: в группах A, B, C, D состоятся матчи первого тура

Лига чемпионов УЕФА: в группах A, B, C, D состоятся матчи первого тура

В Лиге чемпионов пройдут матчи первого тура групп A, B, C, D.

Как передает «Арменпресс», в группе A «Аякс» примет «Рейнджерс», «Наполи» - «Ливерпуль».

В группе B в выездных матчах леверкузенская «Бавария» сыграет с «Брюгге», «Порту» - с «Атлетико».

В группе С в Милане «Интер» сыграет с «Баварией», «Барселона» с «Пльзень» в Каталонии.

В группе D соперником «Франкфурта» будет «Спортинг», «Тоттенхэма» - «Олимпик» Марсель.

Основная часть матчей начнется в 23:00 по ереванскому времени.
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