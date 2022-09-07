Лига чемпионов УЕФА: в группах A, B, C, D состоятся матчи первого тура
10:36, 7 Сентябрь 2022
В Лиге чемпионов пройдут матчи первого тура групп A, B, C, D.
Как передает «Арменпресс», в группе A «Аякс» примет «Рейнджерс», «Наполи» - «Ливерпуль».
В группе B в выездных матчах леверкузенская «Бавария» сыграет с «Брюгге», «Порту» - с «Атлетико».
В группе С в Милане «Интер» сыграет с «Баварией», «Барселона» с «Пльзень» в Каталонии.
В группе D соперником «Франкфурта» будет «Спортинг», «Тоттенхэма» - «Олимпик» Марсель.Основная часть матчей начнется в 23:00 по ереванскому времени.
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