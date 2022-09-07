Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посетит Армению

На этой неделе Армению посетит главный советник госсекретаря США в переговорах по вопросам Кавказа, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Филип Рикер.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, подчеркнув, что это будет первый визит Рикера в регион в новой должности.

«Мы рассчитываем, что это будет первый из регулярных визитов в регион. Он выезжает сегодня вечером и будет в Армении, Грузии и Азербайджане. Он встретится с высокопоставленными официальными лицами во всех трех странах, чтобы обсудить ключевые вопросы, касающиеся региона, а также найти способы содействия партнерам и прямого и конструктивного взаимодействия для решения насущных вопросов и дальнейшего регионального сотрудничества», - сообщил Ведант Патель.