Левон Аронян поделил очко с Уэсли Со

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает борьбу на розыгрыше Sinquefield Cup.

Как сообщает «Арменпресс», в этом турнире, проходящем в США, состоялись матчи 5-го тура. Соперником Левона Ароняна в этом туре был представитель США Уэсли Со. На 43-м ходу партии гроссмейстеры договорились поделить очко. Остальные матчи тура также завершились вничью.

Лидером турнирной таблицы остается Ханс Ниманн, набравший 3,5 очка из 5 возможных. Левон Аронян, как и ранее на 8-м месте.

В розыгрыше Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.