Лига чемпионов УЕФА: «Реал», ПСЖ, «Манчестер Сити» одержали победы

В Лиге чемпионов стартовали матчи группового этапа сезона 2022/2023.

Как сообщает «Арменпресс», в стартовом туре соревновались команды групп E, F, G, H.

В группе E «Челси» с минимальным счетом уступил «Динамо» Загреба, матч «Зальцбург» - «Милан» завершился вничью - 1:1.

В группе F донецкий «Шахтер» отправил в ворота «Лейпцига» 4 мяча, пропустив всего один. «Реал Мадрид» разгромил «Селтик» с крупным счетом 3:0.

В группе G дортмундская «Боруссия» обыграла «Копенгаген» со счетом 3:0, «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» со счетом 4:0.

В группе H ПСЖ обыграл «Ювентус» со счетом 2:1, «Бенфика» обыграла «Хайфу» - 2:0.

Матчи второго тура группового этапа состоятся 14-15 сентября.