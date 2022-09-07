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Сообщение Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении

Сообщение Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Республики Армения распространило заявление, опровергающее сообщение Министерства обороны Азербайджана, что вечером 6 сентября подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Сообщение МО Азербайджана не соответствует действительности.

Ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.
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