Сообщение Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении
10:00, 7 Сентябрь 2022
Министерство обороны Республики Армения распространило заявление, опровергающее сообщение Министерства обороны Азербайджана, что вечером 6 сентября подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Сообщение МО Азербайджана не соответствует действительности.Ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.
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