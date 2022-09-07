Сообщение Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Республики Армения распространило заявление, опровергающее сообщение Министерства обороны Азербайджана, что вечером 6 сентября подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Сообщение МО Азербайджана не соответствует действительности.

Ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.