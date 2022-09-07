Европейские индексы - 06-09-22
МОСКВА, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.87% и составил 12871.44 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.19% и составил 6104.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.18% и составил 7300.44 пункта, а российский RTSI снизился на 2.74% и составил 1252.47 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 10:00 Сообщение Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении
- 09:57 Европейские индексы - 06-09-22
- 09:55 Американские индексы снизились - 06-09-22
- 09:51 Цены на цветные металлы - 06-09-22
- 09:50 Цены на драгоценные металлы снизились - 06-09-22
- 09:48 Цены на нефть снизились - 06-09-22
- 06.09-21:45 Католикос Арам I избран председателем Всемирного совета церквей
- 06.09-21:38 Замминистра юстиции на заседании рабочей группы UNCAC представила прогресс Армении в борьбе с коррупцией
- 06.09-21:22 Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми
- 06.09-20:22 США и Британия сохранят единство в поддержке Украины: Байден
- 06.09-20:00 С начала года в Армению прибыло около 1 млн 30 тыс туристов
- 06.09-19:31 Еврокомиссия представила предложения по усложнению получения шенгенской визы для граждан РФ
- 06.09-19:08 Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
- 06.09-18:58 Глава МИД Азербайджана отбыл в Испанию с официальным визитом
- 06.09-18:45 Министр финансов Армении принял члена Коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике
- 06.09-18:30 Экс-гендиректор Европейского космического агентства назвал эффективным сотрудничество с «Роскосмосом»
- 06.09-18:15 В натянутых отношениях с Грецией Турция открыто угрожает осуществить новый геноцид
- 06.09-18:10 Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего-срочника Армана Саркисяна: СК
- 06.09-18:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-09-22
- 06.09-18:00 Азиатские индексы - 06-09-22
- 06.09-18:00 Предстоящие на 7 сентября мероприятия
- 06.09-17:36 Таможенный пост Бавры 9 сентября будет временно закрыт
- 06.09-17:20 Археологические раскопки в Шогакате и Артанише позволили получить важные данные
- 06.09-16:54 Существенно вырос экспорт готовой продукции из Армении в РФ: оценка экономиста
- 06.09-16:50 Лиз Трасс стала премьером Великобритании
17:24, 03.09.2022
1866 просмотров Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище.
13:01, 02.09.2022
1716 просмотров Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ход реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху
15:02, 03.09.2022
1601 просмотров Важно обеспечение стабильности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор Путина с Алиевым
12:16, 02.09.2022
1585 просмотров Араик Арутюнян и Бако Саакян возложили цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха
20:13, 02.09.2022
1569 просмотров Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по транспорту МО РА. У армянской стороны потерь нет