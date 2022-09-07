Европейские индексы - 06-09-22

МОСКВА, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.87% и составил 12871.44 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.19% и составил 6104.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.18% и составил 7300.44 пункта, а российский RTSI снизился на 2.74% и составил 1252.47 пункта.