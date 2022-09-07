Цены на цветные металлы - 06-09-22

ЛОНДОН, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.09% и составила 2260.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.39% и составила 7683.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.93% и составила 1893.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.54% и составила 21574.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.94% и составила 21206.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.97% и составила 3166.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.12% и составила 36023.49 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.