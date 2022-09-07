Ужесточение или смягчение: Арцрун Ованнисян о новом законопроекте регулирования оборота оружия

Новый законопроект О регулировании оборота оружия предлагает ужесточение правил приобретения оружия для гражданских лиц, которые впервые подают такую заявку. Однако в то же время он открывает возможности приобретения большего количества и лучшего оружия для лиц, любителей оружия, которые за прошедшие годы прошли необходимые этапы получения разрешения на приобретение оружия и имеют в коллекции определенное количество оружия. Эксперт постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности НС Арцрун Ованнисян, который также является любителем оружия и имеет собственную коллекцию, поясняет, что в случае принятия нового закона желающие получить разрешение на приобретение оружия в первый раз должны сначала пройти теоретическую и практическую подготовку, сдать экзамен, доказать, что знают правила и законы безопасности. И только после этого они смогут получить сертификат и приобрести оружие. Между тем по действующему законодательству такого требования не существует.

«На самом деле это ужесточение базовой первой ступени. Другими словами, когда вы впервые подходите к оружию, для вас это - ужесточение. Вам предстоит пройти теоретические и практические курсы, сдать экзамен и доказать, что вы знаете технику безопасности и законы. Кстати, параллельно с этим законом вскоре будет принят и закон, ужесточающий правила охоты. В этом случае - тоже будет экспертиза. Поэтому для начального этапа это строгое ужесточение и регулирование. Но для любителя, прошедшего эти этапы, знающего безопасность, это открытие новых возможностей. Другими словами, на профессиональном этапе мне это дает возможность иметь больше и лучшее оружие, больше приобщаться к оружейной культуре», - говорит Арцрун Ованнисян.

Арцрун Ованнисян представляет свою коллекцию оружия

Закон не будет иметь обратной силы, то есть после его принятия лицам, уже имеющим гражданское оружие, не нужно будет проходить освидетельствование. Ованнисян подчеркнул, что они пытаются добиться того, чтобы эти лица хотя бы один раз прошли экспертизу при переоформлении разрешения на приобретение оружия, но здесь они сталкиваются с конституционной нормой. Возможно, Конституция этого не позволит, потому что это считается ухудшающей нормой.

Кстати, регламент прохождения экспертизы перед выдачей разрешения на приобретение оружия в настоящее время предлагается ввести и в США, имеющих самый свободный и насыщенный оружейный рынок. Согласно новому закону, разработанному в Армении, вместо 18 лет предлагается дать право на ношение огнестрельного оружия лицам, достигшим 21 года, этот же вопрос в настоящее время обсуждается в США. Ованнисян подчеркнул, что в этом отношении Армения находится в русле основных мировых тенденций.

Арцрун Ованнисян представляет технические характеристики винтовки Мосина

Закон предусматривает, что после успешной сдачи экзамена гражданин получает разрешение на приобретение и хранение оружия сроком на 10 лет. В течение 10 лет по этому сертификату гражданин может приобрести новое оружие, но для каждого нового оружия ему придется пройти все необходимые этапы медицинского освидетельствования. Это положение не очень понятно для Ованнисяна. В качестве примера он приводит водительское удостоверение, когда гражданин получает права сроком на 10 лет после практического и теоретического обучения, медицинских осмотров и экзамена, и на эти права он может покупать сколько угодно автомобилей, а в случае с оружием он должен постоянно проходить этапы медицинского освидетельствования. Он выразил надежду, что в будущем удастся решить и эту проблему, чтобы граждане каждый раз не попадали в бюрократические передряги.

Согласно новому законоппроекту, продажа, приобретение и использование пистолетов и автоматического оружия по-прежнему запрещены. Что касается автоматического оружия, эксперт подчеркнул, что оно не считается гражданским оружием ни в одной стране, поэтому его свободная продажа не может происходить ни в одной стране. Однако Ованнисян будет «за», если в Армении будет разрешена продажа оружия. «На самом деле у меня есть твердое убеждение, что если вы хотите быть развитой страной, вы должны дать гражданину возможность ответственно готовиться, иметь оружие, тренироваться вне вооруженных сил, чтобы гражданин, который должен быть частью вооруженных сил в военное время был лучше подготовлен. Наряду с этим культура различных видов военно-спортивного спорта и оружия должна быть глубоко укоренена», - сказал он.

Виды оружия в порядке справа налево: 12-миллиметровое охотничье ружье, Винчестер, винтовка Мосина, самозарядное оружие Вепрь КМ на базе автомата Калашникова, чешская винтовка CZ-550

В этом контексте Ованнисян привел примеры Швейцарии, Финляндии, Тайваня, стран Балтии и Израиля, которые являются лидерами в плане либерализации оружия и имеют 20-36 единиц оружия на 100 жителей, подчеркнув, что их всех объединяют интересные общие черты. Это небольшие государства, окруженные, мягко говоря, недружественными соседями и имеющие интересную резервную армию и систему ополчения, где ополчение готовит своих граждан к оружейной культуре с достаточно раннего возраста посредством различных стрелковых видов спорта и турниров. «Хотим мы этого или нет, но мы должны стать членами этого цивилизованного лагеря. К сожалению, мы не делали этого с 90-х годов. Я не хочу говорить, почему мы этого не сделали, но теперь мы обязаны это сделать. Теперь мы либо должны быть такими, либо мы обречены на проблемы», - уточнил Ованнисян.

Касаясь критических замечаний, что либерализация оружия приведет к росту преступлений, Ованнисян отметил, что ни в одной стране мира не наблюдается роста преступлений, совершаемых с использованием легального оружия. По его словам, преступления, совершаемые с использованием легального оружия, не имеют высокого процента, и задача государства - решить проблему нелегального оружия. «Даже в борьбе с нелегальным оружием большое количество легального оружия будет сдерживающим фактором. Незаконные владельцы оружия знают, что у нас мало людей, владеющих легальным оружием. Естественно, люди, совершающие преступления незаконным оружием, знают, что у большинства нет оружия, и они не могут ответить им. Но, например, если в Армении на 100 жителей будет приходиться 30-40 единиц оружия, преступники, зная, что каждая 2-я или 3-я семья в Армении имеет легальное оружие, не позволят себе совершать преступления. Это сдерживающий фактор, и если однажды мы получим либерализацию обращения с оружием, и вы сможете носить при себе оружие, им придется подумать, совершить преступление или нет», - объяснил Арцрун Ованнисян.

Винтовка CH-550

Возвращаясь к предложенным законом нормам, эксперт отметил, что вместо 3 единиц винтовок и 5 винтовок, которые разрешены сегодня правом владения, предлагается установить право владения 10 единицами оружия, гражданин сам решит каким оружием владеть. «Это гораздо более гибкое предложение, вытекающее из философии соблюдения прав граждан», - отмечает эксперт.

Гражданин может хранить оружие дома в подходящем железном шкафу или в толстом шкафу, который можно запирать. Оружие можно носить только на место использования, в соответствующую среду, например, на охотничьих угодьях. Можно перевозить в автомобиле, со снятой обоймой. Гражданин не имеет права держать оружие в машине, но может его перевозить.

Ованнисян также подчеркнул тот факт, что новым законопроектом уточняются различия между боевым, гражданским и служебным оружием. По его словам, это разграничение установлено и в действующем законе, но формулировка неясна, а в предлагаемом законе все четко сформулировано.

По словам Арцруна Ованнисяна, после принятия закона на рынке оружия возникнет новая конкурентная ситуация, возрастет интерес к некоторым видам оружия. «Должен сказать, что интерес вырос и без этого законопроекта. С 2016 года и особенно после 2020 года запросы на закупку гражданского оружия в Армении выросли примерно вдвое. Иными словами, люди подошли к этому сами, хотят иметь оружие, но рынок часто своей ценовой политикой, типом предлагаемого продукта, в некоторых случаях и монопольными позициями не готов к таким темпам роста», - сказал он.