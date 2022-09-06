Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-09-22

ЕРЕВАН, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 сентября, курс доллара США вырос на 0.06 драмa и составил 404.80 драм. Курс евро сократился на 0.02 драмa и составил 401.97 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.65 драм. Курс британского фунта вырос на 2.74 драмa и составил 468.60 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 16.86 драмa и составила 22267.37 драм. Цена серебра выросла на 4.14 драмa и составила 237.26 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.