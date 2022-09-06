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Азиатские индексы - 06-09-22

Азиатские индексы - 06-09-22

ТОКИО, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.02% и составил 27626.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.11% и составил 1926.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.36% и составил 3243.45 пункта, а HANG SENG снизился на 0.12% и составил 19202.73 пункта.


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