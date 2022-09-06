Католикос Арам I избран председателем Всемирного совета церквей

На 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей, которая прошла в немецком Карлсруэ, Германия, Католикос Великого Дома Киликийского Арам I был избран председателем Совета, представляя восточно-православные церкви. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского.

«Сообщаем, что Его Святейшество избирался председателем центрального и исполнительного отделов ВСЦ на два периода (1991-1998 и 1998-2006 гг).

Действительно, отвечая на горячую просьбу межцерковных деятелей и кругов, а также с перспективой придать новый импульс межцерковному движению, Его Святейшество удовлетворил их просьбу стать председателем», - говорится в сообщении.