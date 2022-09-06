Замминистра юстиции на заседании рабочей группы UNCAC представила прогресс Армении в борьбе с коррупцией 

Заместитель министра юстиции Армении Ерануи Туманянц в дистанционном формате приняла участие и выступила на заседании рабочей группы Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) по обсуждению результатов реализации политической декларации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, заместитель министра подчеркнула проводимую за последние четыре года в направлении предотвращения и борьбы с коррупцией работу, а также процесс, направленный на укрепление демократии в Армении, которые полностью соответствуют целям, определенным политической декларацией, принятой на внеочередной сессии. Генеральной Ассамблеи ООН.

Заместитель министра Туманянц представила институциональные реформы по борьбе с коррупцией в Армении и достигнутый в результате их реализации прогресс, в частности сообщив, что в 2021 году был создан Антикоррупционный комитет, и представив функции комитета.

Также было подчеркнуто создание Комиссии по предупреждению коррупции как превентивного органа, представлены ее функции, а также положительные результаты деятельности Комиссии.

В контексте институциональных реформ по борьбе с коррупцией заместитель министра Туманянц отметила, что деятельность антикоррупционных судов началась в октябре 2021 года и будет полностью функционировать к концу 2022 года с судами 3-х инстанций. Также было отмечено, что в генеральной прокуратуре Армении создан отдел по конфискации имущества незаконного происхождения, а также представлены положительные результаты деятельности отдела.

В завершение выступления заместитель министра Туманянц еще раз подчеркнула, что борьба с коррупцией считается одним из важнейших приоритетов Армении и в этой сфере реализуется важная повестка реформ.