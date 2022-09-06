Премьер Греции назвал угрозы Турции неприемлемыми

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Турции и попытки поставить под сомнение суверенитет страны, об этом он сказал на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба премьера.

Чапутова находится с первым официальным визитом в Греции.

"Что касается эскалации агрессивной риторики Турции, Кириакос Мицотакис сказал, что неизменной позицией Греции является диалог, основанный на международном праве, международном морском праве и добрососедских отношениях. Он подчеркнул, что для Греции неприемлемо получать угрозы, которые доходят вплоть до постановки под сомнение суверенитета Греции, от страны, являющейся союзником в НАТО", - сообщила пресс-служба.

Мицотакис поблагодарил Чапутову за присутствие значительного словацкого контингента в миротворческих силах UNFICYP на Кипре и за принципиальную позицию, которую она занимает в кипрском вопросе и ставит на первое место уважение международного права и выполнение решений Совета Безопасности ООН.

"Встреча подтвердила отличный уровень двусторонних отношений, которые укрепились в последние годы, обсуждались вопросы, представляющие международный, региональный и европейский интерес, с акцентом на энергетику и зеленый переход. Премьер-министр подчеркнул необходимость общего ответа на энергетический кризис и подчеркнул по случаю встречи министров энергетики стран Европейского Союза 9 сентября, что серьезные вызовы для европейского единства требуют смелых европейских решений для поддержки домашних хозяйств и бизнеса", - говорится в сообщении.

Мицотакис проинформировал Чапутову об инфраструктуре, которую Греция развивает, чтобы стать центром импорта и передачи энергии на Балканы и в Европу, а также для получения "зеленой" электроэнергии из Африки.