США и Британия сохранят единство в поддержке Украины: Байден

США и Великобритания сохранят единый подход к поддержке Украины против России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со сменой британского премьер-министра.

"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются ближайшими друзьями и союзниками. Мы сохраняем сильный и единый подход к поддержке народа Украины и привлечении России к ответственности за свои действия", - говорится в заявлении.

В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Во вторник Трасс встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которая поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.