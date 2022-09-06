Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь 2022

С начала года в Армению прибыло около 1 млн 30 тыс туристов

С начала года в Армению прибыло около 1 млн 30 тыс туристов

Согласно данным Пограничной  электронной информационной системы, в августе 2022 года туристические визиты в Армению составили 261 тыс 834 человека.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Комитета по туризму, за январь-август в Армению прибыло около 1 млн 30 тыс туристов.

5 стран, которые обеспечили рост туристических визитов в Армению за этот период: Россия (около 45%), Грузия (9%), Иран (7%), США (3%) и Германия (1%).


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