Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, г. Владивосток. В состав возглавляемой главой правительства делегации входят вице-премьер Мгер Григорян, вице-спикеры НС Акоп Аршакян и Рубен Рубинян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян и другие должностные лица.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства во Владивостоке примет участие в пленарной сессии VII Восточного экономического форума на тему “На пути к многополярному миру”, которая пройдет с участием президента РФ Владимира Путина и глав других государств.

Запланирована также встреча премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации.