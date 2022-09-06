Министр финансов Армении принял члена Коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике 

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян 6 сентября принял делегацию, возглавляемую членом Коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов, приветствуя собравшихся, Тигран Хачатрян высоко оценил деятельность ЕЭК в рамках Евразийского экономического союза с точки зрения сотрудничества между государствами-членами и расширения торгово-экономических связей.

Бакытжан Сагинтаев, в свою очередь, отметил, что Армения и ЕАЭС имеют многолетний успешный опыт сотрудничества, в рамках которого реализовано множество совместных программ и инициатив. Он приветствовал шаги, краткосрочные и долгосрочные планы действий правительства Армении, направленные на улучшение бизнес-среды и поощрение частных инвестиций в текущей экономической ситуации.

В ходе встречи стороны также обсудили представляющие взаимный экономический интерес вопросы, связанные с привлечением экономических и деловых инвестиций и развитием отношений, а также укреплением устойчивых партнерских связей.