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Глава МИД Азербайджана отбыл в Испанию с официальным визитом

Глава МИД Азербайджана отбыл в Испанию с официальным визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 6 сентября отбыл с официальным визитом в Мадрид. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита Джейхун Байрамов проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел, вопросам ЕС и сотрудничества Королевства Испания и другими высокопоставленными лицами.


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