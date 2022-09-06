Глава МИД Азербайджана отбыл в Испанию с официальным визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 6 сентября отбыл с официальным визитом в Мадрид. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита Джейхун Байрамов проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел, вопросам ЕС и сотрудничества Королевства Испания и другими высокопоставленными лицами.