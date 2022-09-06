В натянутых отношениях с Грецией Турция открыто угрожает осуществить новый геноцид

Напряжение между Анкарой и Афинами достигает новых высот. Такую оценку дал главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян, комментируя по просьбе Арменпресс новую эскалацию напряженности в отношениях между Турцией и Грецией. Турция обвинила ВВС Греции в нападении на турецкий самолет, выполнявший миссию НАТО: Эрдоган пригрозил напасть на Грецию.

“Последнее заявление Турции было очень знаковым в этом отношении. Официальная Анкара заявила, что Греция заплатит «высокую цену», если «зайдет слишком далеко» в отношениях с Анкарой. Эрдоган упомянул, что Греция угрожает Турции С-300, и напомнил об Измире. Это была открытая угроза осуществить новый геноцид”, — отмечает эксперт.

Проблема касается системы ЗРК С-300, развернутых ВВС Турции и Греции в Эгейском и Средиземном морях. Позже Афины опровергли заявление турецкой стороны. “Анкара пытается втянуть НАТО в поле международного конфликта и пытается обвинить Афины в агрессии против НАТО, что не соответствует действительности. Послание Анкары в основном направлено на то, чтобы США не вооружали Грецию, а вместе с тем обосновать получение российского оружия. При ограничении российского энергетического рынка дополнительное значение приобретает международный альтернативный рынок”, — подчеркивает Гантаарян.