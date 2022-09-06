Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего-срочника Армана Саркисяна: СК  

В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего срочной службы Армана Гагиковича Саркисяна. Дело возбуждено в соответствии с пунктами 1 и 15 части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Армении.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе Следственного комитета, по предварительной информации, 5 сентября 2022 г., около 22:15 часов, военнослужащий вооруженных сил Азербайджана произвел выстрел в сторону боевой позиции в сторожевом пункте воинской части N министерства обороны Армении, в результате Арман Гагикович Саркисян получил смертельное огнестрельное ранение в голову.