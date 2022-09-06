Таможенный пост Бавры 9 сентября будет временно закрыт
Комитет госдоходов сообщает, что с грузинской стороны, в связи с завершением процесса строительства нового таможенного поста в Ниноцминде, таможенный пост-отдел Бавры Северного таможенного управления КГД временно прекращает свою деятельность.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, в частности, таможенный пост Бавры будет закрыт 9 сентября с 11:00 до 23:00.
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