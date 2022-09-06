Археологические раскопки в Шогакате и Артанише позволили получить важные данные

Уже четвертый год экспедиция Института археологии и этнографии НАН Армении совместно с Галле-Виттенбергским университетом имени Мартина Лютера, Германия (руководители: Арсен Бобохян, Рене Кунце) проводит раскопки в поселении эпохи конца II тыс до н.э. - середины I тыс. до н.э. и в поселении эпохи первой половины III тыс до н.э. Эти поселения находятся между населенными пунктами Шогакат и Артаниш укрупненной общины Шогакат Гегаркуникской области.

Как сообщил Арменпресс соруководитель экспедиции, директор Института археологии и этнографии НАН Армении Арсен Бобохян, в этом году в Артанише и Шогакате были продолжалены археологические работы.

«С 2019 года раскопано уже 10 гробниц. Текущие данные показывают, что гробница действовала в 12-6 вв. до н.э. Из-за постоянных колебаний глубины озера Севан гробницы какое-то время находились под водой, в результате чего органический, особенно антропологический материал довольно плохо сохранился. Однако, несмотря на это, в этом году удалось вскрыть захоронения двух человек в двух могилах. Одной из них была женщина средних лет, лежащая на левом боку в скрюченном положении, другой — мужчина, лежащий на правом боку, снова в скорченном положении. В обеих гробницах были обнаружены предметы, сопровождавшие усопшего в подземном царстве: бронзовый кинжал, стрела, браслеты, перстни, кольца, различные виды бус, котлы», — рассказал Арсен Бобохян.

С 2020 года экспедиция также работает в поселении 28-26 вв. до н.э., расположенном в том же районе Артаниша и носит условное название «Артаниш-9». Здесь обнаружены жилища круглой формы с каменным фундаментом, их глиняные полы, в центре одного из жилищ вскрыт очаг. Раскопки этого года выявили, что поселение имело две фазы заселения, а какая разница во времени между ними, будет уточнено в результате дальнейших лабораторных работ.

«Полевые и лабораторные исследования показывают, что жившее здесь общество занималось земледелием, выращивало пшеницу и ячмень, занималось скотоводством, держало мелкий и крупный рогатый скот, свиней, лошадей. Охота также была неотъемлемой частью их жизни. Охотились на оленя, дикую козу. В те времена люди тоже занимались металлургией, имели уникальные архитектурные и гончарные традиции», — добавил специалист.

Раскопки этого года также зафиксировали захоронения в районе поселения через некоторое время после того, как оно было заброшено. Была раскопана одна гробница с богатыми металлическими и глиняными предметами.

Наряду с раскопками экспедиция также организовала международную летнюю школу для аспирантов-археологов, в ходе которой изучались и на практике апробировались возможности, предоставляемые другими дисциплинами, связанными с археологией.

«Сейчас ведутся междисциплинарные исследования данных, полученных при раскопках, которые дополнят наши знания о древних культурах и обществах бассейна озера Севан. В частности, последние результаты фиксируются в области археологии северного и восточного берегов озера, которые до сих пор не подвергались профессиональным исследованиям. Эти раскопки впервые доказали, что активная деятельность людей на северном и восточном берегах озера Севан документально зафиксирована с третьего тысячелетия до нашей эры, что непосредственно связано с Центральной Арменией. Можно сказать, что наши находки являются неотделимой и тождественной частью культурных ценностей, найденных в Араратской долине, в других районах Армении», - добавил Арсен Бобохян.

Археологические раскопки экспедиции продолжатся в 2023 году.