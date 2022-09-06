Существенно вырос экспорт готовой продукции из Армении в РФ: оценка экономиста

Существенно вырос экспорт готовой продукции из Армении в Российскую Федерацию, которая является ее основным торгово-экономическим партнером. За первое полугодие рост составил около 50 %, более того, расширился и список этой продукции. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян.

По мнению экономиста, одним из важнейших показателей развития страны является экспорт готовой продукции и возможность иметь относительно дешевые энергоресурсы. Для решения этих двух проблем он наибольший потенциал видит в армяно-российских отношениях.

«Когда цена газа на международном рынке превышает 2 000 долларов за 1 000 кубометров, мы покупаем газ по 165 долларов. Конечно, это имеет большое значение с точки зрения конкурентоспособности», - сказал Тавадян.

Что касается экспорта, то за 6 месяцев экспорт из Армении увеличился на 36,3 %. «В Россию поступает готовая продукция, прирост по сравнению с первым 6 месяцем прошлого года составил 48,4 %. Если в прошлом году объем экспорта в Россию составлял 365 миллионов долларов, то в этом году уже 543 миллиона долларов. Кстати, мы уже много лет занимаемся допингом на местном уровне, и наш экспорт составлял 1,7 миллиарда долларов, но когда мы вступили в ЕАЭС, наш экспорт за несколько лет превысил 2,5 миллиарда долларов. В этом году мы ожидаем, что экспорт превысит 3 миллиарда долларов. Основную роль сыграли армяно-российские экономические отношения и членство в ЕАЭС», - отметил экономист.

Он подчеркнул, что объем экспорта в Россию составлял 25 % от всего экспорта Армении, в прошлом году он составил 27,6 %, в этом году уже 30 %. В то же время готовая продукция играет очень большую роль в объеме экспорта. «Готовая продукция, дающая возможность создания дополнительных рабочих мест, содержащая большую добавленную стоимость, идет в Россию. При этом, начиная с 2019 года, экспорт в Российскую Федерацию носит диверсифицированный характер, экспортируется не только сельскохозяйственная продукция, алкогольные напитки, но и текстильная продукция и определенное оборудование», - сказал Тавадян.

Он отметил, что Армения получает и целевые кредиты от России, в том числе на АЭС.

Недавно в рамках ЕАЭС была создана Комиссия по импортозамещению и отраслевому сотрудничеству. Экономист считает, что Армения должна быть очень активной, использовать возможности комиссии для увеличения экспорта в РФ, а в плане производственной кооперации должна суметь решить стратегические задачи.

По словам экономиста, в экономической политике Армении есть проблема модернизации, она должна быть четко направлена на увеличение экспорта готовой продукции. В целях дальнейшего развития армяно-российских экономических отношений, увеличения экспорта из Армении в Россию он видит необходимость существенного изменения налоговой политики, чтобы сделать экспорт готовой продукции более выгодным.

«Экспорт готовой продукции в Россию значительно возрастает. И нам нужно использовать внутренний и внешний потенциал, чтобы еще больше увеличить его. Экономический интерес указывает именно на этот путь», - сказал Тавадян, добавив, что нужно использовать все возможности для развития.