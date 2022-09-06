Лиз Трасс стала премьером Великобритании

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствует фотография с аудиенции 47-летнего политика с королевой Елизаветой II, которая прошла во вторник в замке Балморал в Шотландии. Фото было распространено Букингемским дворцом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По традиции монарх на встрече с избранным премьером поручает ему сформировать правительство. Ранее 96-летний монарх приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Керри, продлилась около 40 минут.

Трасс - третья женщина во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год). Она является 56-м премьером в истории Великобритании, или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза. Для Ее Величества, которая начинала царствование во время второго премьерства Уинстона Черчилля, Трасс станет уже пятнадцатым главой британского правительства.