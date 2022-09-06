Уровень воды в озере Севан по сравнению с началом сентября прошлого года остается ниже на 7 сантиметров. Как сообщили «Арменпресс» в Службе «Армгидромет» МЧС РА, по состоянию на 5 сентября 2022 года высота воды в озере Севан находилась на отметке 1 900 метров 53 сантиметра над уровнем моря в сравнении с прошлогодней отметкой 1 900 метров 60 сантиметров.

В период с июня по начало сентября 2022 года из озера Севан на ирригационные цели уже выпущено 153 миллиона 853 000 кубометров воды. С января по сентябрь этого года по тоннельному акведуку Арпа-Севан в озеро Севан поступило 153 миллиона 130 000 кубометров воды.

Хосров Хлгатян