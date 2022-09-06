СМИ: Судан перебросил к границе с Эфиопией крупные воинские соединения

Командование Вооруженными силами Судана перебросило в прилегающие к эфиопскому штату Тыграй приграничные районы крупные войсковые подразделения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник сомалийский новостной портал Somali Guardian.

Нынешние действия Судана являются реакцией на ожесточенные столкновения на западе Тыграя между повстанцами и регулярными войсками Эфиопии и Эритреи, отмечает издание. В приграничных районах с Суданом также действуют ополченцы из соседнего с Тыграем эфиопского штата Амхара, которые оказывают поддержку эфиопским и эритрейским правительственным силам. Ранее портал сообщил, что группа военнослужащих Эфиопии во главе с командиром перешла границу и сдалась в минувшие выходные дни суданским пограничникам, спасаясь от повстанческих сил Тыграя.

Повстанцы из штата Тыграй обвинили 1 сентября власти Эфиопии и соседней Эритреи в начале наступления на их позиции на северо-западе Тыграя, включая районы, прилегающие к границе с Суданом.

Федеральные власти Эфиопии и руководство повстанцев Тыграя обменялись 24 августа обвинениями в нарушении существовавшего между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня.