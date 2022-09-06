GIF22 соберет в Армении ученых из 20 стран: в центре обсуждения искусственный интеллект и его влияние на жизнь

Глобальный инновационный форум (GIF) Научно-технологического фонда Армении (FAST) возвращается! Этой осенью Ереван вновь станет эпицентром обсуждения научных и технологических тем. GIF - основанная в Армении международная платформа, обещающая прнести стране мировую известность и престижность. Представляем пять фактов, которые необходимо знать о GIF22.

Факт 1: GIF22 пройдёт в Ереване 5-6-го октября

В этом году Глобальный инновационный форум пройдёт в Ереване, 5-6 октября. Двухдневное мероприятие, объединяющее различные форматы, пройдёт под названием «Технологии, преобразующие жизнь». Публике будет представлены возможности и перспективы многопрофильного применения искусственного интеллекта и его влияние на деятельность человека. GIF22 - уникальная в своём роде платформа, объединяющая ведущих мировых специалистов, предпринимателей и лидеров Армении, представляющая и обсуждающая инновационные тенденции и возникающие в связи в этим различные вызовы, определяющая контуры будущих решений, тем самым создавая своеобразный мост между наукой и индустрией, правительством и международными организациями и финансовыми институтами.

Факт 2: в течение GIF22 будет обсуждаться применение искусственного интеллекта в ключевых сферах

Существует мнение, что в ближайшие годы искусственный интеллект станет той самой технологией, созданной человеком, которая привнесет самые большие изменения в жизнь общества. В настоящее время во всём мире ИИ-решения стали самыми прогрессивными: от сферы здравоохранения до образования, от сельского хозяйства до производства, от сферы услуг до финтеха. В этом году на Глобальном инновационном форуме участники и спикеры обсудят, как технологии ИИ в последние годы трансформировали сельское хозяйство, здравоохранение, образование, финансовые отрасли и другие, влияющие на жизнь человека сферы. Спикеры поделятся своим опытом, историями успеха и неудач, технологическими достижениями и направлениями дальнейшего развития.

Факт 3: GIF22 отличится уникальными форматами

Как и в предыдущие годы, так и в этом году, в течение форума будут применены самые различные форматы дискуссий и выступлений. Наряду с традиционными глубинными научными дискуссиями в рамках GIF22 также пройдёт Fishbowl-сессия - неформальный формат обсуждений, позволяющий вовлекать в дискуссию всех присутствующих участников. Состоятся также дебаты по актуальным вызовам, стоящим перед научным сообществом. Подведение итогов мероприятия в вечернем формате, предоставит гостям возможность познакомиться с армянской культурой и пообщаться в неформальной обстановке.

В предыдущие годы в этих мероприятиях в общей сложности приняли участие 170+ спикеров из 23+ стран, участниками форума стали более 3 500 человек.

В GIF22 примут участие спикеры из Армении и из более 20-ти стран. В этом году основным спикером форума станет Нубар Афеян - соучредитель и председатель Совета директоров компании Moderna, лидера в области разработки РНК-вакцин, направленных на решение проблемы пандемии COVID-19. Среди участников форума этого года исследователи Moderna inc., представители «Flagship Pioneering», AI Fund, McKinsey & Company, AECOM, World Bank, ABBY, Syniverse Technologies и ведущих стартапов Силиконовой долины.

Познакомиться с полным списком спикеров можно по ссылке.

Факт 4: GIF22 - четвёртый в истории Глобального инновационного форума

Запуск Глобального инновационного форума, по праву считающимся в Армении визитной карточкой в сфере ИИ, был дан в 2017-ом году, в формате международного семинара NSF-FAST «Машинное обучение как стимул для научных открытий», ставшим возможным благодаря сотрудничеству Научно-технологического фонда Армении и Национального научного фонда США. Эта важная площадка для общения армянского научного сообщества и их международных коллег в 2018-ом году была переименована в Глобальный инновационный форум и с большим успехом была проведена и в 2019-ом году. В последующие годы из-за пандемии и связанных с ней ограничений GIF взял небольшой перерыв. В 2022-ом году форум созывается в четвёртый раз, с перспективой стать крупным ежегодным международным событием.

Факт 5: GIF22 приблизит Армению к пятёрке ведущих стран в области науки о данных и искусственного интеллекта

Миссия FAST - изменить будущее Армении посредством науки и технологий. Фонд поставил перед собой цель осуществлением различных программ содействовать тому, чтобы в 2041 году, к 50-летию своей независимости Армения была в десятке инновационных стран мира и в пятёрке ведущих стран в области данных и искусственного интеллекта. Глобальный инновационный форум призван позиционировать Армению в мире как глобальный центр инноваций, способствуя укреплению связей между Арменией и миром и развитию инновационного потенциала страны.

Билеты можно приобрести по ссылке