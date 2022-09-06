«Реал» прокомментировал новость об интересе к трансферу Арсена Захаряна

«Реал Мадрид» отреагировал на новость об интересе, проявляемом к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Как сообщает «Арменпресс», в ответ на вопрос российского Sport-express в пресс-службе «Реала» заявили, что клуб обычно не сообщает такую информацию. «Нам ничего не известно об интересе «Реала» к переходу Захаряна», - заявили в пресс-службе клуба.

Ранее испанское издание AS сообщило, что трансфером Арсена Захаряна помимо «Челси» интересуются каталонские «Барселона» и «Реал Мадрид».

Лондонский «Челси» изъявил желание выкупить трансфер Захаряна в летнее трансферное окно, и работал в этом направлении. Но сделка не состоялась, поскольку перевести деньги за трансфер в «Динамо» не удалось из-за санкций Запада против России. Стороны выразили надежду, что смогут завершить сделку в зимнее трансферное окно.